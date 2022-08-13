معلومات عن هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الجديد

أعلن مجلس النواب اليوم السبت، تولي الدكتور هاني سويلم، أستاذ التنمية المستدامة، حقيبة وزارة الموارد المائية والري، خلفا للدكتور محمد عبد العاطي، وذلك في التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة.

هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

حصل هاني سويلم، أستاذ التنمية المستدامة، على أفضل رسالة دكتوراه في الهندسة من جامعة أخن بألمانيا والتي يشغل منصب المدير الأكاديمي لهندسة المياه بها.

وأعد «سويلم» في وقت سابق، استراتيجية مصر لإدارة المياه والطاقة من أجل إنتاج الغذاء، وذلك بالاعتماد على الموارد المائية المحدودة للدولة المصرية وفرص تحلية المياه وإنتاج المحاصيل والأسماك.

إنقاذ نهر الراين في ألمانيا

وخلال عمله البحثي في جامعة أخن، كلفته الحكومة الألمانية بإنقاذ نهر الراين مما أصابه من تلوث بعدما كان مصرفا لنفايات المصانع ونجح في المهمة، كما شغل منصب مدير وحدة اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة الموارد المائية.

شغل الدكتور هاني سويلم العديد من المناصب منها مدير أكاديمية الهندسة المائية بجامعة أخن الألمانية، وهو واحد من أهم العلماء الذين تعتمد عليهم الدولة الألمانية وبعض الدول الأوروبية في رسم ملامح مستقبلها خلال السنوات القادمة، كما أنه أحد أبرز المتخصصين في مجال التنمية المستدامة والموارد المالية، واستعان به الاتحاد الأوروبي لوضع خطة مستقبلية.

شارك «سويلم» في فعاليات المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج، والذي تنظمه وزارة الهجرة تحت شعار «مصر تستطيع»، والعديد من المؤتمرات التي تنفذها وزارة الري وهو أحد الاستشاريين الذين تستعين بهم وزارة الري في أزمة السد الأثيوبي.

تطور كبير في قطاعي الزراعة والري

من بين تصريحات «سويلم» السابقة، إن مشروعات الدولة المصرية المُنفذة في مجالات المياه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذها وزارة الموارد المائية والري لم يسبق تنفيذها من قبل، مؤكدا أن قطاعي الري والزراعة شهدا تطور كبير خلال السنوات الماضية.

كما أكد أيضا أن مشروعات المياه الكبرى المنفذه مثل تبطين الترع والمجاري المائية ومحطات تحلية المياه أمر في غاية الأهمية للحفاظ على الثروة المائية المصرية، مشيرا إلى أن هناك بعض المواطنين لا يدركون حجم التحديات التي تواجهها مصر والمياه الموجودة حاليا في مصر.