من هو الفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الجديد؟

وافق مجلس النواب، بجلسته المنعقدة اليوم السبت، على ترشيح الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيرًا للطيران المدني، بناءً على الكتاب الوارد بشأن التعديل الوزاري المرتقب، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمجلس، لمناقشة التعديل الجديد.

وتنشر «الوطن»، السيرة الذاتية للفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزير الطيران المدني الجديد، بعدما تساءل البعض عن سيرته الذاتية.

السيرة الذاتية للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الجديد

وكان الفريق محمد عباس حلمي هاشم، يشغل منصب قائد القوات الجوية، الذي ترقى لرتبة فريق اعتبارًا من يوم 22 يوليو 2018.

ولد وزير الطيران المدني الجديد في يوم 20 يناير 1961، وتخرج من الكلية الجوية في الأول من إبريل 1982.

وتدرج الفريق محمد عباس حلمي، في التأهيل العلمي، بداية من حصوله على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، مرورًا بحصوله على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، مرورًا بحصوله على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الفريق محمد عباس حلمي عمل على تحديث القوات الجوية في السنوات الماضية

كما عرف عن وزير الطيران المدني الجديد الفريق محمد عباس حلمي هاشم، تميزه في المهام التي أوكلت إليه، ومن بينها تحديث القوات الجوية، وتدرج الوزير في الوظائف القيادية في القوات الجوية، حتى عين رئيس أركان القوات الجوية، وصولًا لقائد القوات الجوية.

وحصل الفريق محمد عباس حلمي، على عدد من الميداليات والأوسمة، من بينها نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، ونوط 25 أبريل 1982، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73، وميدالية العيد الخمسينى للقوات الجوية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.