«تمريض الإسكندرية» تنفي علاقتها بكيانات تدريب وهمية: إجراءات قانونية

أزمة عاشتها كلية التمريض جامعة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية، نتيجة إعلان عدد من مؤسسات تعليمية توقيع بروتوكولات تعاون مع الكلية لتدريب طلاب هذه المؤسسات ومنحهم شهادات بذلك، ما أثار استياء طلاب الكلية باعتبار أن هذه الكيانات وهمية ولا يمكن مساواة دارسيها بطلاب الكلية، الأمر الذي استدعى رفع شكاوى طلابية، تبعها إصدار بيان رسمي من الكلية، أكدت فيه اتخاذ إجراءات قانونية تجاه تلك الجهات.

تمريض الإسكندرية: ليس لنا صلة بالكيانات الوهمية

وأصدرت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، بيانا رسميا اليوم، حول ما أثير الفترة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعى من ادعاءات بعض مؤسسات تعليمية وهمية أو أكاديميات تمريض غير معتمدة، وأكدت الكلية عدم وجود أي صلة بينها وبين هذه الكيانات وعدم وجود أي من الاتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مشتركة والتي تتدعيه هذه الكيانات.

«تمريض الإسكندرية» تنفي تأجير أماكنها

وشددت الكلية على أنها لا تقوم نهائيا بتأجير أي من قاعاتها أو منشاتها لأي كيان، نافية إصدار أي شهادات تمريضية أو درجات علمية موازية لدراسة التمريض أو إصدار تصاريح عمل.

وأكدت كلية تمريض الإسكندرية، أنها تقوم من خلال مراكزها التدريبية المعتمدة فقط بتدريس برامج تدريبية معتمدة لا تتعدى 42 ساعة، وتعلن عنها من خلال منافذها الرسمية، وذلك لدراسة برامج تدريبية للطلاب وكل أفراد خدمة المجتمع، طبقا للوائح والقوانين المنظمة للتدريب.

إجراءات قانونية من تمريض الإسكندرية ضد الكيانات الوهمية

واعلنت الكلية عدم مسؤوليتها عن أي إعلانات وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو هذه الكيانات التي تتحدث باسم الكلية أو التوهم بوجود تعاون مشترك لإنشاء ودراسة التمريض.