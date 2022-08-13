«الهضيبي»: التعديل الوزاري هدفه ضخ دماء جديدة في شرايين الدولة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء في توقيت دقيق للغاية، حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة تتناسب مع دقة المرحلة التي تمر بها مصر والعالم، مؤكداً أن مصر في حاجة إلى «حكومة حرب» قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التي يمر بها الوطن.

تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية

وقال «الهضيبي»، إن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية كان ضروة ملحة، حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب فكراً جديداً يناسب المرحلة، لافتاً إلى حاجة الأداء الحكومي للتطوير في الملفات الداخلية والخارجية على حد سواء لحماية مصالح الدولة ومقدراتها، خاصة تلك التي تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.

التعديلات الوزارية الجديدة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الوزارية شملت عدداً من الوزارات التي عانت من أزمات متعددة مع الشارع، منها وزارة التعليم، مؤكداً أن تطوير المنظومة التعليمية ضرورة ملحة لكن نختلف على الآليات التي اتبعها الوزير السابق، مطالباً بإجراء حوار مجتمعي لحل المشاكل التي واجهت الطلاب على مدار السنوات الماضية مع تأكيد ضرورة الحفاظ على خطط التطوير التي كلفت الدولة المليارات.

وتابع أن وزارة السياحة أيضاً شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأداء، رغم الدعم المقدم من جانب الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق أقصى استفادة منه، لتعزيز موارد الدولة وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن الشارع المصري في انتظار الكثير من الحكومة لتخفيف الأعباء التي يواجهها المواطن البسيط.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الوزراء الجدد بالعمل بكل جدية وصرامة واتباع الشفافية في التعامل مع الملفات التي تمس مقدرات الوطن والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تكون مصلحة المواطن أولوية لدى الجميع، ومواجهة جميع أشكال الفساد، مؤكداً أن مكافحة الفساد بكل أشكاله أحد مبادئ الجمهورية الجديدة التي رسخها الرئيس السيسي.