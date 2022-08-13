اتحاد العمال يهنئ رئيسه بعد اختياره وزيرًا للقوى العاملة: إضافة للملف

رحب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باختيار رئيسه حسن شحاتة وزيرًا للقوى العاملة ضمن التعديلات الوزارية التي أعلن عنها مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم السبت.

إضافة لملف العمل

وجاء في بيان صادر منذ قليل عن مجلس الإدارة أن اختيار «شحاتة» يعد إضافة كبيرة لملف العمل والعمال في مصر، وأن اختياره لهذا الموقع سيعود بالنفع ليس على قضايا العمل والعمال والتحديات التي تواجه هذا الملف خلال هذه الفترة، وإنما سيكون إضافة أيضًا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال التنسيق والتعاون ضمن منظومة أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال».

حسن شحاتة في اتحاد العمال

واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانه متمنيًا لحسن شحاتة التوفيق في مهامه الجديدة خاصة.

وكان حسن شحاتة قد انتخب رئيسًا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الانتخابات العمالية التي شهدتها البلاد من 8 مايو وحتى 30 يونيو 2022، بمراحلها الثلاث: لجان نقابية، نقابة عامة، واتحادات عمالية، ليقود التنظيم النقابي في دورته الجديدة 2022-2026.