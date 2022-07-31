رئيس اتحاد العمال: ندرس إعادة هيكلة المؤسسة الثقافية بجميع فروعها

تفقد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، ظهر اليوم الأحد، في زيارة مفاجأة، المقر الرئيسي المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية بالقاهرة.

وإلتقى شحاتة بعدد من الإداريين، وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين «بالجامعة»، حيث أكد في بداية حديثه على أن مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر في دورته النقابية الجديدة 2022-2026، حريص كل الحرص على إدارج ملف الجامعة العمالية على كافة إجتماعاته، واهتماماته حتى يعود ذلك الصرح الثقافي الكبير إلى سابق عهده في خدمة العمال والنقابيين ثقافياً وتدريبياً، وكذلك تخريج دفعات جديدة من الشباب المؤهل لسوق العمل، ليس في مصر فقط، بل وخارجها أيضا، ولخدمة استراتيجية الدولة المصرية التي تعتمد على العمالة الماهرة والمدربة خاصة في المجال الصناعي والتكنولوجي.

إعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية

وأكد شحاتة على أن هناك مقترحات عديدة يتم بحثها ودراستها خلال هذه الأيام لإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية إداريا وفنيا، وإستثمارها بشكل أمثل، خاصة وأنها تمتلك من المقومات ما يؤهلها لخدمة سوق العمل الجديد في مصر، حيث تضم: الجامعة العمالية و11 فرع لها بمحافظات «القاهرة- المنصورة- الأسماعيلية- كفر الشيخ- أسيوط- أسوان- بنى سويف- الإسكندرية- الزقازيق- رأس البر- طنطا»، كما تضم 63 مركز تدريب ثقافي و7 معاهد متخصصة و26 معهد للسلامة والصحة المهنية.

واوضح أن خطة النهوض بهذه المؤسسة سيكون لها وقت زمني محدد سيعلن عنه قريبا، وأن هذه الخطة ستراعي حقوق ومكتسبات ما يقرب من 3000 عامل، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والإجتماعية والصحية، إضافة إلى تقديم كل الإمكانيات من أجل تزايد عدد الطلاب الدارسين في «الجامعة العمالية» وعودة حصولهم على درجة «البكالوريوس»، وكافة الامتيازات التي تؤهلهم لسوق العمل، تنسيقا مع الجهات التعليمية المعنية في الدولة.

الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية

ووجه العاملون بالمقر الرئيسي الشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد على زيارته هذه، وأكدوا على ثقتهم في سياسات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يخص إعادة هيكلة الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية، تنسيقا مع الجهات المعنية، وكذلك حل مشكلة المديونيات على الجامعة العمالية للضرائب والتأمينات، وصندوق للعاملين، وإنهاء مشكلة ترخيص أسطول السيارات التابع للمؤسسة، والعمل على تنمية موارد وأصول الجامعة والمؤسسة، إضافة الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال.

والتقى رئيس الاتحاد خلال الزيارة مع وائل شرف الدين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، وسهير حمدي مدير العلاقات العامة، وحسام عبده عميد شعبة الفندقة بالجامعة العمالية.