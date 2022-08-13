الإفراج عن المغنية ميشيل برانش بعد دفع كفالة 1000 دولار: صفعت زوجها

ألقت قوات الشرطة في ولاية ناشفيل الأمريكية، القبض على المغنية وكاتبة الأغاني ميشيل برانش بتهمة الاعتداء المنزلي، وذلك بعد صفع زوجها باتريك كارني، عازف الطبول في فرقة «The Black Keys»،على وجهه «مرة أو مرتين» خلال مشادة بينهما، وفقا لما جاء بوثائق المحكمة، وتم تحديد كفالة تبلغ 1000 دولار، وفقًا لما نشره موقع «فاريتي».

احتجزت المغنية بعد استدعاء شرطة ناشفيل إلى منزل الزوجين بعد حدوث مشاجرة منزلية، واعترفت أنَّها صفعته على وجهه، وقال جون آدامز، نائب رئيس الأركان في مكتب شرطة مقاطعة ديفيدسون، إنَّه تمّ حجز «برانش» واتهامها بالاعتداء المنزلي، وتمّ الإفراج عنه بعد تقديم كفالة بقيمة 1000 دولار، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 11 نوفمبر المقبل.

ميشيل برانش تعلن انفصالها عن باتريك كارني بعد 3 سنوات

وجاء القبض على ميشيل برانش بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها باتريك كارني، بعد زيجة استمرت 3 سنوات وأنجبا خلالها طفلين، وقالت في بيان نشره موقع «TMZ»، «القول بأنني مدمر تمامًا لا يقترب من وصف ما أشعر به تجاه نفسي وعائلتي، والآن يجب علي معرفة كيفية المضي قدمًا مع هؤلاء الأطفال الصغار، أطلب الخصوصية واللطف».

وقبل أيام من إعلان الانفصال رسميا، اتهمت المغنية الأمريكية زوجها بالخيانة مع مديرة أعماله في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، بينما كانت ترعى ابنتهما البالغة من العمر 6 أشهر.

من هي ميشيل برانش؟

برزت ميشيل برانش إلى الصدارة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كمغنية وكاتبة أغاني بفضل ألبوماتها الأكثر مبيعًا «The Spirit Room» و«Hotel Paper»، تضمن الألبوم السابق أغنيتها المنفردة الناجحة «Everywhere»، فازت برانش بجائزة جرامي في 2022 عن أغنية «The Game of Love».

تستعد المغنية الأمريكية حاليًا لإصدار ألبومها الاستوديو الرابع بعنوان «The Trouble with Fever»، الذي من المقرر أن يتم إصداره في 16 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى جولة موسيقية للترويج للألبوم في الخريف.