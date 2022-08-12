أنجلينا جولي تبكي برفقة ابنتها في أول أيامها بالجامعة

ظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي، برفقة ابنتها بالتنبي بزهرة جولي بيت، في كلية سبيلمان، التي التحقت للدراسة بها الفتاة البالغة من العمر 17 عاما، ونشر نائب الرئيس لشؤون الطلاب داريل هولومان في الكلية، صور تجمعه بالممثلة الأمريكية وابنتها معه ومع مديرة الكلية الدكتورة هيلين جايل، عبر حسابه على «إنستجرام».

وقفت أنجلينا جولي مع الدكتورة هيلين جايل في حرم المدرسة، في الصورة الأولى، وتلاه مقطع فيديو تسأل فيه مديرة الكلية «جولي» عن شعورها حيال كونها أم لفتاة تدرس في «سبيلمان»، لتجيب: «سأبدأ في البكاء.. فأنا لم أبدأ في البكاء بعد» لترد عليها المديرة مازحة: «سيكون هناك متسع من الوقت للبكاء»، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

أنجلينا جولي تهنئ ابنتها بعد التحاقها بالجامعة

وكانت أعلنت أنجلينا جولي في وقت سابق، أن ابنتها سوف تلتحق بالدراسة الجامعية في كلية سبيلمان، هذا العام، حيث نشرت صورتها مع عدد من الطالبات الملتحقات حديثا بالكلية، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «زهرة مع شقيقاتها في سبيلمان، مبروك لجميع الطلاب الجدد الذين يبدأون هذا العام.. مكان خاص للغاية وشرف أن يكون لديك أحد أفراد العائلة في سبيلمان».

براد بيت عن ابنته زهرة: فخور بها للغاية.. وستجد طريقها الخاص

وعلق النجم الأمريكي براد بيت، والد زهرة، على التحاقها بالجامعة في وقت سابق الشهر الجاري، معبرا عن مدى فخره بها، قائلا: «فخور جدًا بها، إنها ذكية جدا، سوف تزدهر أكثر في الكلية، إنه وقت مثير وجميل أن تجد طريقها الخاص وتتابع اهتماماتها».

وتابع في تصريحات لمجلة «فانيتي فير»: «لا أعلم كيف يمر الوقت لقد كبروا بسرعة فائقة.. الأمر يجعلني أدمع».