«We Are» لـ جون باتيستا يفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم في حضور زيلينيسكي

فاز ألبوم «We Are» لـ جون باتيستا، بجائزة جرامي كأفضل ألبوم لهذا العام، فيما حصلت أغنية «Leave the door open»، أغنية العام، وذلك خلال الحفل توزيع جوائز جرامي رقم 64 في مدينة «لاس فيجاس» الأمريكية.

وشهد الحفل، ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة فيديو، طالبا الدعم، وشبه العملية العسكرية الروسية في بلاده، بالصمت القاتل الذي يهدد بإطفاء أحلام وحياة الشعب الأوكراني، بما في ذلك الأطفال.

زيلينسكي: موسيقيونا يرتدون الدروع الواقية من الرصاص بدلاً من البدلات الرسمية

وأضاف زيلينسكي: «يرتدي موسيقيونا الدروع الواقية من الرصاص بدلاً من البدلات الرسمية»، موضحا: «إنهم يغنون للجرحى في المستشفيات، حتى لأولئك الذين لا يستطيعون سماعهم».