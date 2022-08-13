محمود عصمت من «المطارات» لوزارة قطاع الأعمال.. 5 ملفات على طاولة الوزير الجديد

تولى الدكتور محمود عصمت حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، خلفًا للدكتور هشام توفيق، في إطار التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم السبت، وشمل 13 حقيبة وزارية، وذلك بعدما شغل عدة مناصب أبرزها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات ورئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي.

ملفات على طاولة وزير قطاع الأعمال الجديد

وينتظر وزير قطاع الأعمال الجديد عدة ملفات أبرزها استكمال فض التشابكات المالية بين شركات الوزارة والوزارات الأخرى كالكهرباء والبترول، بعد أن استطاعت الوزارة تسوية 95% من إجمالي مديونيات الشركات التابعة بقيمة 34 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه.

أما الملف الثاني فهو استكمال عمليات التطوير في شركات الغزل والنسيج، والتي تطمح لتحقيق الأرباح على خلفية التطوير بعد أن تمت تسوية كامل مديونيات «القابضة الغزل والنسيج» للجهات الحكومية وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي، وتدبير نحو 540 مليون يورو من خلال قرض من مؤسسات تمويل أوروبية لشراء معدات المصانع الجديدة أغلبها أوروبية الصنع، وكانت أول شحنة من المعدات والماكينات الحديثة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وصلت منذ أيام.

تصنيع السيارات الكهربائية

أما الملف الثالث فهو إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية التي توقفت بعد تراجع الشريك الصيني والبحث عن آخر بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا نتيجة للاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

أما الملف الرابع هو استكمال برنامج الطروحات الحكومية وخصوصاً الشركات التابعة للقطاع، وكانت آخر الخطوات في هذا المشروع هو طرح نسبة 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة وإيجاد شريك استراتيجي لشركة مصر للألومنيوم في المقدمة.

تطوير شركة الدلتا للصلب

أما الملف الخامس والأخير فهو استكمال المرحلة الثانية من التطوير بشركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت مماثلة للمرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، ليكون بذلك تم إحلال المصنع القديم الذي كان ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا.