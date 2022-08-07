وصول أول شحنة من ماكينات الغزل والنسيج الحديثة ضمن مشروع تطوير المصانع

وصل ميناء الإسكندرية، أولى شحنات ماكينات الغزل والنسيج الحديثة ضمن مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

مصنع غزل المحلة

وتضم الشحنة ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل والنسيج، حيث تتخصص هذه الماكينات في غزل الكومباكت لمصنع «غزل 4» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الجاري إعادة بنائه وتأهيله على مساحة 24.6 ألف متر.

23 مليار جنيه لتطوير الشركات

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تتجاوز 23 مليار جنيه، تتضمن تحديث الماكينات المستخدمة بالمصانع والأعمال الإنشائية في نحو 65 موقعا وميكنة نظم العمل وتدريب العاملين.

وكانت الشركة القابضة تعاقدت على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية في مجال الغزل والنسيج، وذلك بقيمة نحو 540 مليون يورو.

وسيتوالى وصول ماكينات مصنع «غزل 4» خلال شهري أغسطس وسبتمبر، على يتم الانتهاء من تركيب هذه المعدات الحديثة خلال شهر ديسمبر المقبل تمهيدا لتشغيل المصنع مطلع العام المقبل 2023.

ومن المقرر أن يضم مصنع غزل (4) 71808 مردن غزل كومباكت بمتوسط نمرة 70 NE، وإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.