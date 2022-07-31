«قطاع الأعمال»: تحويل مصنع الغزل في الفيوم إلى 14 ورشة يتيح 4 آلاف فرصة عمل

قالت الدكتورة داليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام، إن سبب إغلاق مصنع غزل الفيوم هو تقادم الآلات، إضافة إلى عدم توافر التمويل اللازم للتطوير وتحديث آلات المصنع، لافتة إلى وجود خطة تطوير يشهدها قطاع الغزل والنسيج الآن قائمة على تجميع المصانع في عدد أقل من المواقع لأسباب تتعلق بالكفاءة والإنتاجية.

دمج 32 شركة

وأضافت تادرس في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الشركة القابضة كانت تتبعها 32 شركة، أما الآن أصبح عددها 9 شركات بعد الدمج، لافتة إلى تحويل مصنع الغزل بالفيوم إلى 14 ورشة، لكل منها رائد أعمال يقوم بتشغيل الورشة، وهو ما يدعم تنمية ريادة الأعمال.

المساهمة في القضاء على البطالة بالفيوم

وأشارت مساعد وزير قطاع الأعمال العام إلى أهمية إعادة فتح المصنع، حيث أن نسبة البطالة بمحافظة الفيوم مرتفعة جدًا خاصة بين الأناث، لافتة إلى أن صناعة الغزل تستلزم أيدي عاملة من الأناث صغار السن.

توفير 4 الاف وظيفة مباشرة إضافة إلى الوظائف غير المباشرة

وأوضحت تادرس أن إعادة فتح المصنع يوفر حوالي 4 آلاف وظيفة بصورة مباشرة، إضافة إلى العديد من الوظائف غير المباشرة مثل توريد الآلات والخامات والنقل، لافتة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحويل المستفيدين من تكافل وكرامة إلى أيدي عاملة منتجة.