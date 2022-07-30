وزيرا قطاع الأعمال والتجارة يبحثان منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد 2022/2023 والذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

المنظومة ساهمت في تحسين تجارة الأقطان

وأكد «توفيق»، أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان حققت على مدار الثلاث سنوات الماضية العديد من النجاحات، وساهمت بشكل كبير في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزاعين.

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لها، سوف تستكمل متابعة تنفيذ المنظومة في الموسم الجديد 2022/2023، على أن يتم نقل هذه المهمة إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدءًا من العام المقبل.

وأشار «توفيق» إلى الجهود الجارية للتحول إلى التداول الإلكتروني عبر إدراج القطن في بورصة السلع، وذلك بالتعاون مع بورصة السلع والبورصة المصرية، حيث يتم استلام الأقطان من المزارعين -وفقًا للمنظومة- في مراكز للتجميع بالمراكز الإدارية في المحافظات وإجراء عمليات الوزن والفرز، ثم تقام المزادات إلكترونيًا عبر شاشات البورصة.

المنظومة تحافظ على جودة القطن المصري

ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على استقرار نظام تداول الأقطان بمصر خاصة في ضوء الإيجابيات التي حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر التي جرى تعميمها على كافة محافظات الجمهورية موسم 2022/2021 وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها في الحفاظ على جودة القطن المصري وحصول المزارع على أعلى سعر وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والميزات النسبية للقطن المصري.

وأشارت إلى أنه جرى التوافق على استمرار عمل اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، والتي تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك للموسم الجديد الذي يبدأ اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

ولفتت الوزيرة الى الدور المهم لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي.