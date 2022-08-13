لجنة التجارة بالمستوردين: السماح بتخزين الرسائل الواردة وعدم تحويلها للمهمل

طالب أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، بالسماح بتخزين الرسائل الواردة التي لم يتم فتح اعتمادات عليها بالمخازن والإيداعات الخارجية، وذلك لتخفيف الأعباء على المستوردين من مصاريف وغرامات.

الملواني: المستورد ليس له ذنب في تأخر الإفراج.. ويتحمل أعباء مالية كبيرة

وأوضح الملواني، في مذكرة قدمها للاتحاد العام للغرف التجارية، أن المستورد يقع عليه أعباء مالية كبيرة نتيجة تأخر الإفراج عن البضائع لمدد زمنية كبيرة، نتيجة عدم فتح الاعتمادات المستندية، وكذلك يجب السماح بمد المدد الزمنية الواردة بقانون الجمارك لتحويل البضائع المتروكة إلى المهمل، حيث إن الوضع الحالي هو ترك البضائع بمدد طويلة دون إفراج بسبب تأخر البنوك في إصدار الاعتمادات المستندية، وهذا بسبب خارج عن ظروف المستورد، وبالتالي تحويل البضائع إلى المهمل غير منطقي وذلك راجع إلى ظروف خارجية عن ظروف المستورد، وبالتالي لا يجب تحمل المستورد بنتائج ليس له دخل فيها ويجب أن تستثنى هذه الرسائل من المدد الواردة بالقانون الحالي للإحالة للمهمل.

مطلوب قوائم محددة تعمم على البنوك لوضوح الرؤية للمستورد والبنك

وحول إصدار وزارة التجارة لائحة من 53 صفحة بها مستلزمات الإنتاج برقم HSCODE وكثير من البنوك غير معترفة بها، طالب «الملواني» بأن تخاطب وزارة التجارة البنك المركزي لإصدار لائحة واضحة إلى البنوك بالأصناف المسموح بالاستيراد منها من خلال مستندات التحصيل ، وذلك لأن كل بنك يعمل بصورة مختلفة عن الآخر.

كما اقترح رئيس لجنة التجارة الخارجية، مخاطبة البنك المركزي بتعيين ممثلين عنه للرد على الاستفسارات ووضوح الرؤية للمستوردين حتى لا يصبح الأمر متروكا للاجتهادات الشخصية.