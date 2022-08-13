أحمد سمير وزير التجارة يوصي النواب: «اتعاملوا معايا بهدوء.. أنا بقيت مسؤول»

شهدت الجلسة البرلمانية الطارئة التي عقدها مجلس النواب، اليوم، للموافقة على التعديل الوزاري الجديد، الذي تضمن 13 حقيبة وزارية في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

وزير التجارة والصناعة

وودع النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، منصبه، بعد اختياره وزيرًا في وزارة التجارة والصناعة خلفاً لنيفين جامع.

وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على توجيه التهنئة للنائب أحمد سمير عضو مجلس النواب سابقًا، لتعيينه وزير التجارة والصناعة الجديد، بعد التقدم باستقالته رسميًا للمجلس.

فيما التف عدد من النواب حول الوزير الجديد للتجارة والصناعة والنائب السابق عقب دخوله القاعة الرئيسية للمجلس لتهنئته على المنصب الوزاري الجديد.

وزير التجارة الجديد يشكر الرئيس

وحرص النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تقديم التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما جاء اسمه ضمن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، بتولي حقيبة التجارة والصناعة خلفاً لنيفين جامع.

وقال: «أتوجه بالشكر للرئيس السيسي، الذي منحني هذه الثقة الغالية، التي أتمنى أن أكون على قدرها».

كما وجّه «سمير» الشكر لرئيس مجلس النواب وزملائه من الأعضاء وداعبهم قائلاً: «خفوا عليا شوية»، مضيفًا «أرجو من الأعضاء أن يكون التعامل معي بهدوء، لاسيماً أنني انتقلت من موضع النائب لموضع المسؤول الذي سيُحاسب».

رسالة للشباب

وتضمّنت آخر كلمات أحمد سمير قبل تركه مكانه داخل المجلس لتوليه الحقيبة الوزارية للتجارة والصناعة: «قضيت 7 سنوات، تعلمت منكم الكثير، وتعاونا معاً حتى نطلع منتج جيد، ورسالتي لزملائي: هافتقدكم كثيرًا»، كما وجّه رسالة لشباب مصر، قائلاً: «عندك فرصة اشتغل وهتلاقي مكانك».