الحكومة التونسية تفحص عينات من الأبقار بسبب «اللسان الأزرق»

أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، الاشتباه في وجود حالات مصابة بين الماشية بمرض اللسان الأزرق في مدينة الكاف التونسية، وقررت اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي المرض، وفقًا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

الاشتباه في إصابة بعض الماشية

وبحسب راديو «إكسبريس إف إم»، شددت دائرة الإنتاج الحيواني في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدينة الكاف التونسية على ضرورة أخد 4 عينات لرؤوس الأبقار من أجل فحصها، وتحليلها بعد الاشتباه في إصابتهم بمرض اللسان الأزرق.

وأكد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بذات المندوبية حسين الرزايقي، أن جميع العينات التي جرى أخذها من رؤوس الماشية جاءت من معتمديات ساقية سيدي يوسف والطويرف وتاجروين والكاف، وذلك بعد ظهور بعض العلامات والأعراض المتعلقة بذلك المرض ومنها قلة تناول الأكل وانتفاخ البطن وسيلان الأنف.

ودعا «الرزايقي»، جميع مربي المواشي في تونس إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع الأغنام والأبقار، وتتمركز في مقاومة البعوض المسؤول عن نقل مرض اللسان الأزرق بين الحيوانات، والتوصية بالمبيدات الحشرية التي تساعد في انتشار المرض، بالإضافة إلى القضاء على المياه الراكدة، حيث يتكاثر فيها البعوض لشدة الرطوبة.

ما هو مرض اللسان الأزرق الذي يصيب المواشي؟

وقال «الرزايقي»، إن مرض اللسان الأزرق هو مرض يصيب معظم الأغنام والأبقار ولا يصاب به الإنسان، ويأتي نتيجة فيروس ينتقل عن طريق بعض الحشرات، وتقوم بعوضة licoides sppcu بنقله عبر الحيوانات، كما أن نسبة إصابة الأبقار بمرض اللسان الأزرق منخفضة جدًا، مقارنة بالأغنام، وينتشر المرض بين المواشي تحديد في الصيف، وينتقل عن طريق الدم ولا ينتقل بالتلامس المباشر، وتكون في تلك الحالات نسبة النفوق قليلة عند تقديم العلاج والعناية المناسبة لهم.