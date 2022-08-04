كل ما تريد معرفته عن الهوية الرقمية الجديدة في تونس.. «وداعا للباسوورد»

تزايدت مؤثرات البحث على محرك «جوجل»، خلال الساعات الماضية، عن طبيعة الهوية الرقمية الشخصية الجديدة التي أطلقتها رئيسة الحكومة التونسية على التجوال للمواطنين.

الهوية الرقمية الجديدة في تونس

وشرح وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي، نزار بن ناجي، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، تفاصيل المشروع الجديد عن الهوية الرقمية الشخصية الوطنية على الجوال الموجه للمواطنين، وتتمثل في شهادة مصادقة رقمية شخصية معتمدة على رقم الهاتف والمعرف الرقمي الشخصي للمواطن، كما ستساعد أصحابها على الولوج الآمن بطريقة سهلة موحدة للبوابات والخدمات الإلكترونية الحكومية بالبلاد، دون اللجوء إلى إدخال اسم المستخدم وكلمات مرور، يصعب حفظها وحمايتها من القرصنة.

مبروك انطلاق الهوية الرقمية



pic.twitter.com/SBcm2ajLX7 — Khlifi Idriss (@idriss_khlifi) August 3, 2022

خدمة إلكترونية جديدة لتسهيل الخدمات في تونس

وبحسب وكالة أنباء تونس، قال «ناجي»، إنّ الهوية الرقمية الشخصية الجديدة تساعد صاحبها في التوقيع والاستخراج الإلكتروني للوثائق والأوراق الحكومية والمصادقة، أو الموافقة على المعاملات والوصولات الإلكترونية في أي وقت دون الحاجة لحضور مقرات الإدارات والهياكل الحكومية، إذ تسهم الهوية الرقمية الشخصية الجديدة في الإلغاء التدريجي لإجراءات التعريف الخاصة بإمضاء المواطن وتفويض التوقيع، والاعتماد على التوقيع الإلكتروني كإجراء بديل.

وكانت رئيسة مجلس الوزراء التونسي نجلاء بودن، أعلنت فى وقت سابق، إطلاق أول هوية رقمية شخصية جديدة تستهدف جوال المواطن من خلال رقم الهاتف الخاص به، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقصر الحكومة التونسية بالقصبة، وحضره وزير تكنولوجيا الاتصال وبعض أعضاء الحكومة، وعدد من المسؤولين عن المؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال.