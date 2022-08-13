إنجازات الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني.. ثاني وزيرة فنانة لـ«الثقافة»

وافق مجلس النواب اليوم بأغلبية الأعضاء على التعديل الوزاري المرسل من رئيس الجمهورية خلال الجلسة الطارئة، وشمل 13 حقيبة وزارية، ومن بينها كانت وزارة الثقافة التي تولت منصبها الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني، خلفاً للدكتورة إيناس عبدالدايم.

مسيرة الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني تحفل بالكثير من المراحل الناجحة، وهي مولودة في 1964، وتخرجت في أكاديمية الفنون عام 1989، ثم فى عام 1995، حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون، كما عملت مساعدًا للرئيس السابق لصندوق التنمية الثقافية صلاح شقير في الإشراف على حفلة افتتاح دار الأوبرا.

وإلى جانب مشوارها المهني الأكاديمى، عملت «الكيلاني» أيضًا في مجال العلاقات العامة لدار الأوبرا ومراكز الإبداع فيها.

وفي عام 2014، عُينت عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، كما شغلت منصب الرئيس الأسبق لصندوق التنمية الثقافية في 2016، بالإضافة إلى كونها عضوًا بلجنة الموسيقى والأوبرا بالمجلس الأعلى للثقافة.

إصدارات نيفين يوسف الكيلاني

وتعد الدكتورة نيفين الكيلاني، ثاني امرأة تتولى حقيبة الثقافة منذ إنشاء الوزارة في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، خلفًا للدكتورة إيناس عبدالدايم، إذ قدمت إصدارات كثيرة خلال مسيرتها منها كتاب «وسائل الرقص ورسائل الدراما» الذي أصدرته في عام 2013، وأيضًا «الرقص في عصر النهضة» الذي أصدرته في عام 2016، وذلك نقلًا عن موقع «المجلس الأعلى للثقافة».

أول تعليق من نيفين الكيلاني بعد توليها وزارة الثقافة

وفي أول تعليق لها عقب تكليفها بوزارة الثقافة، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني لـ«الوطن»: «أشكر القيادة السياسية على المسؤولية الكبيرة، وإحنا كلنا بنكمل مسيرة بعضنا البعض، وهو تكليف ربنا يقدرني عليه»، معربة عن شكرها للقيادة السياسية على هذه «الثقة الكبيرة».