أول تعليق من نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة: «كلنا بنكمل مسيرة بعض»

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة، في أول تعليق لها عقب تكليفها بتولي مسؤولية وزارة الثقافة عن شكرها للقيادة السياسية على هذه «الثقة الكبيرة».

وأضافت «الكيلاني» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أشكر القيادة السياسية على المسؤولية الكبيرة، وإحنا كلنا بنكمل مسيرة بعضنا البعض، وهو تكليف ربنا يقدرني عليه».

الوزراء الجدد في حكومة مدبولي

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة الآن، أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي شملت 13 وزيرا كالتالي:

نيفين يوسف الكيلاني وزير الثقافة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان، سها سمير ناشد وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار، أحمد سمير علي صالح وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا، الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني.

كما تولى حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.