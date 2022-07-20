إيناس عبد الدايم تنعى الدكتور أحمد مرسي: قدم إسهامات فارقة في الثقافة المصرية

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الدكتور أحمد مرسي، أستاذ الأدب الشعبي والفلكلور بجامعة القاهرة، الرئيس الأسبق لدار الكتب والوثائق، عضو هيئة المجلس الأعلى للثقافة الذي غيبه الموت صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 78 عاما.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل من أبرز الخبرات الأكاديمية في مجال التراث والفلكلور الشعبي، وقدم إسهامات تمثل علامات فارقة في الثقافة المصرية، مشيرة غلى أنه ساهم في توثيق العديد من الملفات المصرية لدى اليونسكو.

وزيرة الثقافة تعزي أسرة أحمد مرسي

وقدمت عبد الدايم، العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الراحل الدكتور أحمد مرسي من مواليد يناير 1944 بمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتدرج في المناصب بها حتى ترأس قسم اللغة العربية، ثم عميدا لكلية الآداب بجامعة بني سويف.

مناصب تولاها أحمد مرسي

كما تولى منصب عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وعمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية والأجنبية، والتحق بالسيلك الدبلوماسي حيث عين مستشارا ثقافيا بسفارتي مصر في روما ومدريد، وتولي العديد من المناصب في وزارة الثقافة؛ منها رئيس دار الكتب، مدير مركز الفنون الشعبية، مستشار لوزير الثقافة لشؤون التراث الشعبي، كما كان عضوا في الكثير من اللجان العلمية والمتخصصة في مجال التراث الشعبي والفلكلور بمصر والعالم، وله الكثير من المؤلفات المهمة والأبحاث المنشورة في أرقى المجلات العلمية العربية والعالمية، كما نال الكثير من الجوائز والأوسمة المصرية والدولية.