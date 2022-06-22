فنادق الغردقة تحتفل بـ«عيد الأب» بتورتة 5 أمتار والنحت على البطيخ

احتفلت مجموعة من الفنادق في مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بـ«عيد الأب»، الذي يوافق يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو، بمشاركة عدد من العاملين في القطاع السياحي ونزلاء ورواد الفنادق من المصريين والأجانب.

وأعدت مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية بالغردقة احتفالاً خاصاً بمناسبة عيد الأب، الذي يوافق يوم الانقلاب الصيفي، تزامناً مع بداية موسم الصيف، الذي يشهد انتعاشة سياحية، وارتفاعاً في نسبة الإشغالات بالفنادق.

فنادق الغردقة تحتفل بعيد الأب

وكشف قاسم السيد، مسؤل بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، عن أن مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية أعدت احتفالاً بعيد الأب، بتجهيز تورتة فواكه طولها حوالي 5 أمتار، والنحت على البطيخ بعبارات التهنئة، وبوفيه أُعد خصيصاً لهذه المناسبة، تضمن مشروبات وعصائر طازجة، كما تم تزيين الطرقات بالبالونات الملونة.

مشاركة سائحين مصريين وأجانب في «عيد الأب»

وأضاف «قاسم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم خلال الاحتفال تكريم أب لـ3 توائم، من مواليد نفس يوم عيد الأب، يُدعى «محمد عبده»، حيث رزقه الله بولد وبنتين، وتم منحه مكافأة مالية، كما تم تكريم محمد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، حيث يعتبره معظم العاملين في القطاع السياحي «الأب الروحي» لهم، وذلك بمشاركة عدد من السائحين المصريين والأجانب.

انتعاشة بالقطاع السياحي في الغردقة

ومن جانبه، أشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، المنظمة لاحتفالات «عيد الأب»، إلى أن الاحتفال جاء لتكريم الآباء، والاعتراف بفضلهم ودورهم في حياة أبنائهم.

وحرصت الفنادق السياحية على تكريم جميع العاملين لديها في يوم عيد الأب، وذلك تشجيعاً لهم، وذلك بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية حيث تحتفل العديد من دول العالم بهذا اليوم.

العاملون يفاجئون «الأب الروحي» بتكريمه

وفاجأ العاملون في القطاع السياحي بالغردقة رئيس مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، محمد أبو النصر، بتكريمه بمناسبة عيد الأب، حيث تحدث لـ«الوطن» قائلاً إن العاملين يعتبرونه بمثابة «الأب الروحي» لهم، مشيراً إلى روح المحبة والألفة تسود بينهم، مما يعود بالإيجاب على الخدمات السياحية المقدمة للسائحين، وبالتالي تنشيط السياحة، مؤكداً أن الموارد البشرية من أهم عناصر القطاع السياحي، وتلقى اهتماماً كبيراً من الدولة، لتشجيع السياحة.