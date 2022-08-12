مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 93 رحلة طيران تقل 14 ألف سائح

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 93 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

14 ألف سائح في مطاري الغردقة ومرسى علم

وكشف مصدر ملاحي أن مطاري الغردقة ومرسى علم استعدا لاستقبال حوالي 14 ألف سائح قادمين من أوروبا على متن 93 رحلة طيران سياحية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، ومن المقرر وصول 81 رحلة طيران منتظم وشارتر إلى مطار الغردقة، و12 رحلة طيران إلى مطار مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

من جانبه كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى فنادق ومنتجعات الغردقة ومرسى علم من أكثر من 15 جنسية أجنبية على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا.

أسواق سياحية جديدة

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن فنادق ومنتجعات الغردقة ومرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة، وتأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية في مقدمة الأسواق السياحية، َويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي وجذب أسواق جديدة.