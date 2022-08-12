كيف يقضي السياح أوقاتهم على شواطئ الغردقة؟.. «رياضة وموسيقى وأنيميشن»

تشهد فنادق الغردقة انتعاشة سياحية هائلة تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية، حيث تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات عبر عشرات رحلات القادمة من مطارات أوروبا، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية تزامنا مع أجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين لقضاء العطلات على شواطئ الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

يقول وائل سيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة تشهد موسم سياحي رائع، حيث يتوافد آلاف السائحين يوميا على شواطئ الغردقة، والتي شهدت ارتفاعا في نسبة الإشغالات ووصلت إلى 95%، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد ولا يوجد أي حجوزات خلال شهر أغسطس الجاري.

كيف يقضي السائحون أوقاتهم على الشواطئ

من جانبه، قال مصطفى عبده، مدير تسويق سياحي بالغردقة، إن الفنادق تستقبل النزلاء من الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث يبدأ التسكين بالغرف، وتستمر الليلة الفندقية حتى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وهو موعد المغادرة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة تضم أكثر من 150 فندقا ومنتجعا سياحيا بين 3 و4 و5 نجوم، وذلك طبقا لغرفة المنشآت الفندقية، ويبدأ نزلاء الفنادق يومهم منذ الساعة السابعة صباحا وهو موعد الإفطار ويستمر حتى العاشرة صباحا، ثم يتوجهون للجلوس على الشواطئ وحمامات السباحة المفتوحة، وذلك حتى موعد الغداء في الساعة الواحدة مساءً ويستمر حتى الساعة الثالثة مساءً، على أن يبدأ العشاء في الساعة السادسة والنصف مساء ويستمر حتى التاسعة والنصف مساء.

مهرجانات وحفلات على الشواطئ

وخلال اليوم بعد وجبة الفطار وحتى وجبة العشاء، يتم تنظيم مهرجانات وحفلات على الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن وتشغيل موسيقى وفقرات ومسابقات متنوعة َوفقرات رياضية.

ثم تبدأ الفترة المسائية تزامنا مع موعد العشاء، وتعد الفنادق حفلات شرقية وغربية متنوعة ومسابقات ترفيهية واستعراضية وفقرات غنائية على أنغام الموسيقى، وسط تفاعل جميع السائحين، وتستمر الحفلات حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.