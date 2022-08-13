وزير الاتصالات يشكر القيادة السياسية بعد تجديد الثقة: سنستكمل ما بدأناه

تقدم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشكر للقيادة السياسة والنواب على تجديد الثقة، مؤكّدًا «جاهزون لاستكمال كل الملفات التي نعمل عليها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين».

«طلعت»: استراتيجية وزارة الاتصالات ترتكز على التحوّل الرقمي

وقال «طلعت»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّ استراتيجية وزارة الاتصالات ترتكز على التحوّل الرقمي، وإتاحة خدمات اتصالات على درجة عالية من الكفاءة، وتوفير فرص عمل رقمية للشباب تعتمد على الشباب بكل خلفياتهم العلمية والأكاديمية، وإتاحة خدمات حكومية ميسرة للمواطنين، وهو ما نعمل على استكماله حاليًا.

مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري

ووافق مجلس النواب على التعديل الوزاري، إذ أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري في 13 حقيبة وزارية.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الوزراء الجدد وشكر جميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وقال الرئيس السيسي، إنَّه دعا مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، التي تمّ التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّ مناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية؛ يأتي لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي تُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، الذي نعمل جميعا من أجله، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلًا عنهم.