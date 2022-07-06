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وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 225 ألف مواطن بـ1.3 مليار جنيه

استراتيجية لإعادة توظيف بعض المباني الأثرية بعد ترميمها

كتب:

شريف سليمان
11:29 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الوزارة بدأت وضع استراتيجية لإعادة توظيف بعض المباني الأثرية بعد ترميمها واستعادة رونقها التاريخي، وتحويلها إلى مراكز للإبداع الرقمي، مثل قصر السلطان حسين كامل بمصر الجديدة.

مشروعات مصر الرقمية

وأضاف طلعت، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات «مصر الرقمية»: «الصادرات الرقمية نمت من 3.6 مليار دولار في العام المالي 2018-2019 إلى 4.6 مليار دولار في العام الماضي، ونسب نمو القطاع تتراوح بين 15% و17% كل سنة».

مبادرات تدريبية

وتابع وزير الاتصالات، أنّ العام المالي 2018/2019، كانت خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف 4 آلاف متدرب بتكلفة استثمارية قدرها 50 مليون جنيه، وفي العام المالي الذي انتهى منذ أيام أتممنا تدريب 200 ألف متدرب بتكلفة استثمارية قدرها 1.1 مليار جنيه، أي أنّ موازنة التدريب تضاعفت 22 مرة في غضون 3 سنوات».

وأوضح طلعت، أنّ عدد مستفيدي المبادرات التدريبية زاد 50 ضعفا  في نفس المدة، ونستهدف في العام المالي الحالي تدريب 225 ألف متدرب باستثمارات قدرها 1.3 مليار جنيه، ونستهدف جذب استثمارات قدرها 850 مليون دولار هذا العام من الشركات الناشئة.

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بقلم شريف سليمان