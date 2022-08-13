رئيس «الإنجيلية»: التعديل الوزاري مهمة وطنية تمس اهتمامات المصريين

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جميع الوزراء الجدد على ثقة الرئيس والشعب المصري، متمنيًا لهم كل التوفيق في تحقيق ما هو أفضل لتقدم مصر.

رئيس الإنجيلية يهنئ الوزراء الجدد

وقال «زكي» في بيان لرئاسة الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أقدم خالص التهاني القلبية لجميع الوزراء الجدد، بتكليفهم بمهمة وطنية تمس اهتمام وحاجات المصريين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وهو ما يعكس اعتزاز وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قدراتكم على تحقيق طموحات المصريين لمزيد من التقدم، متمنيًا لمصرنا الحبيبة وافر الخير والازدهار».

الشكر والتقدير لجميع الوزراء السابقين

ووجّه أندريه زكي الشكر والتقدير الخاص لجميع الوزراء السابقين، مثمّنًا ما بذلوه من جهد وعمل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن، في ظل تحديات كبيرة يواجهها العالم.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على التعديلات الوزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شهدت 13 حقيبة وزارية.