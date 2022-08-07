رئيس «الإنجيلية» يشهد تنصيب القس إيهاب نجيب بالحواتكة ويفتتح قاعة الخدمات

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس السبت، في احتفال تنصيب القس إيهاب نجيب راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالحواتكه بمحافظة أسيوط، وافتتاح قاعه الخدمات، باسم طيب الذكر الراحل القس عزيز توما.

حضر الاحتفال: القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس أشرف جميل، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، والدكتور حسام حلمي ماضي، عضو مجلس النواب، والدكتور الشيخ ناجي حلمي، والشيخ صموئيل باقي، والشيخ ناصر صادق، أعضاء المجلس الإنجيلي العام، والقس بيوح عازر، راعي كنيسة نزلة حرز الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والقس وائل ملحم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالجاولي، والقس رمسيس محروس، راعي الكنيسة الإنجيلية بخزام، والقسيس هاني كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بتناغة، والقس بيتر إبراهيم، سكرتير مجمع ملوي، والشيخ أمير بنيامين، نائب رئيس مجمع ملوي المشيخي الإنجيلي، بجانب مشاركة عدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية.

افتتاح قاعة الخدمات

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: «سعادتي عظيمة اليوم بمشاركتي معكم فرحة شعب كنيسة الحواتكه، ويسعدني أن أهنئ راعي الكنيسة الجديد القس إيهاب نجيب وعائلته، كما أهنئ جميع شعب كنيسة الحواتكه العزيز بافتتاح قاعة الخدمات باسم راعيها السابق طيب الذكر الراحل القس عزيز توما».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «اليوم نتذكر النماذج في حياتنا، الشخصية صاحبة المهارة والرؤية، نموذج الخادم لكلمة الله، صاحب التقوى والمعلم صانعَ الفرق الحقيقي في نفوسنا، الراحل القس عزيز توما، والذي هو الآن في حضرة الله، وسيكون حاضرًا دائمًا في ذاكرة الناس».

تنصيب القس الجديد

ومن جانبها، أعربت الأستاذة هالة توما، مديرة مدرسة كلية رمسيس الجديدة، خلال كلمتها عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها احتفال الكنيسة بتنصيب القس إيهاب نجيب راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالحواتكه، بجانب اعتزازها الكبير بافتتاح قاعة الخدمات باسم والدها الراحل القس عزيز توما، الذي ترك أثرًا عظيمًا في قلوب كل من تعامل معه كارزًا، ومعلمًا، وخادمًا لكلمة الله طوال سنين حياته.