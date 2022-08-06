رئيس الطائفة الإنجيلية: نقدر الجهود المصرية لمنع تصعيد الاحتلال على غزة

أعرب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن بالغ القلق، إزاء الوضع الإنساني شديد الخطورة على الأطفال والأسر الفلسطينية، جراء القصف العنيف لقوات الاحتلال، الذي يعرّض أرواح الأبرياء من المدنيين إلى خطر كبير.

الأزمة الإنسانية في فلسطين تحتاج إلى عقل وقلب سياسي

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، في بيان: «نقدر جهود القيادة السياسية المصرية المخلصة في التدخل السريع ومحاولة إنهاء التصعيد العسكري لقوات الاحتلال، حفاظًا على أرواح الأبرياء».

وتابع: «الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت قصف قوات الاحتلال تحتاج إلى عقل وقلب سياسي، وليس لاستخدام العنف».

الصحة الفلسطينية: 13 شهيدا و114 جريحا جراء القصف الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي، على قطاع غزة، إلى 13 فلسطينيا، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 114 جريحا.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا على قطاع غزة أمس الجمعة، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب مدن الاحتلال الإسرائيلي.