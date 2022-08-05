رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة الملك الصالح

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال رسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح.

رئيس الإنجيلية: نؤمن إيمانا يقينيا بصدق الكلمة التي بين أيدينا

وخلال كلمة الاحتفال، قال رئيس الإنجيلية: «أعتز كثيرًا بوجودي معكم اليوم في كنيسة الملك الصالح، التي لها تاريخ كبير من خدمة كلمة الله، ويسعدني أن أهنئ جميع الشيوخ والشمامسة المرتسمين الجدد، كما أهنئ القس هاني ظريف راعي كنيسة الملك الصالح، وجميع شعب الكنيسة العزيز».

القس أندريه زكي: نصلي إلى الله من أجل بلادنا

وأضاف رئيس الإنجيلية: «ثقتنا في الكتاب المقدس مطلقة، ووحدة الموضوع في الكتاب المقدس هي قوة حقيقية لا نهاية لها، كما نؤمن إيمانًا يقينيًّا بصدق الكلمة التي بين أيدينا، نصلي إلى الله من أجل كنيستنا وشعبنا وبلادنا».

وحضر الحفل كل من القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة المشيخي لسنودس النيل الإنجيلي، والقس هاني ظريف، راعي الكنيسة، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم. والقس وديع لطف الله بمجمع القاهرة المشيخي، والشيخ بهاء غبريال، سكرتير مجلس كنيسة الملك الصالح، والشيخ نبيل فهمي، نائب رئيس مجمع القاهرة المشيخي الإنجيلي.