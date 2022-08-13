مخرجة «عاش يا كابتن» تكشف كواليس الفيلم الوثائقي الحائز على جوائز دولية

استضافت كايرو فيلم فاكتوري Cairo Film Factory المخرجة مي زايد، في لقاء بعنوان «خطة التأثير من كتابة المشروع إلى ما بعد الإنتاج»، وتضمن اللقاء نقاشًا حول كيفية تصميم حملة تأثير ناجحة للفيلم تناسب جمهوره المستهدف وكيف يمكن الوصول لجمهور جديد، وكيف يمكن لحملة التأثير الجيدة أن تخلق فرصًا جديدة لدعم وتوزيع الأفلام.

واستعرضت المخرجة مي زايد، تفاصيل تصميم وتنفيذ حملة التأثير التي بدأت مع كتابة مشروع فيلم عاش يا كابتن، وكيف تطورت بعد ظهور الفيلم للنور من خلال الاحتكاك المباشر مع الجمهور في المدارس والمراكز الرياضية داخل المحافظات المصرية وخارج مصر، وكيف أثر الاقتراب من الجمهور على تطوير أدواتها ورؤيتها كصانعة أفلام.

مي زايد مخرجة فيلم عاش يا كابتن

كما تضمن اللقاء الذي حضره عدد كبير من صناع الأفلام والفنانين البصريين، عروض فيديو قصير لحملة التأثير، ومناقشة مفتوحة بين ضيفة اللقاء والمشاركين من الفنانين البصريين وصناع الأفلام حول التحديات التي تواجههم فيما يتعلق بخطة التأثير الخاصة بمشروعاتهم الفنية.

من جهتها، قالت المخرجة والكاتبة ناهد نصر، مؤسسة كايرو فيلم فاكتوري، إن لقاء خطة التأثير من كتابة المشروع إلى ما بعد الإنتاج مع المخرجة مي زايد، هو ثاني لقاءات كايرو فيلم فاكتوري، وهو جزء من سلسلة لقاءات بعنوان Cairo Film Factory Talks هدفها مشاركة الخبرات والأحلام والتحديات والدعم بين مجموعة متنوعة من الفنانين البصريين وصناع الأفلام المستقلين.

الفيلم حصد العديد من الجوائز الدولية

وأشارت إلى أن سلسلة اللقاءات هي جزء من أنشطة كايرو فيلم فاكتوري التي تهدف إلى أن تكون نقطة التقاء لصانعات وصناع الأفلام الجدد والمحترفين للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات والمهارات والدعم واستكشاف التحديات والبدائل في صناعة الأفلام.

وقالت المخرجة والمنتجة مي زايد التي حصل فيلمها عاش يا كابتن على العديد من الجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بينها ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واليمامة الذهبية لأفضل فيلم في المسابقة الألمانية بمهرجان دوك لايبتزج 2020، إنه بعد العرض الأول لفيلم عاش يا كابتن في مهرجان تورنتو، بدأ العمل على حملة التأثير، حيث تم إنتاج نسخة قصيرة من الفيلم مخصصة للأطفال.

وتم تنظيم أكثر من 60 عرضا مجتمعيا وغير تجاري للفيلم، و32 عرضا في المهرجانات السينمائية المختلفة، وتضمنت العروض المجتمعية 33 عرضا للأطفال وأكثر من 30 عرضا في لبنان والعراق والسويد وألمانيا وأمريكا، بالإضافة إلى جولات عرض للفيلم في قرى ومحافظات مصر من الإسكندرية إلى أسوان.