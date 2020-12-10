رامي وحيد: "عاش يا كابتن" فيلم عظيم.. والمهرجان قوي هذا العام

قال الفنان رامي وحيد، إن معظم الأفلام التي حضرها كان مستواها الفني والتمثيل والموضوعات قوية، كما أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم في دورته الثانية والأربعين كان قويا ومهما.

وتقدم "وحيد"، خلال استضافته في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية “dmc” بالشكر إلى السيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.

وتابع: أنا بكيت أثناء مشاهدتي فيلم الافتتاح، وحضرت آخر يوم فيلم لبناني عجبني، يتحدث عن مدى قبول المجتمع اللبناني لخلع برقع الحياء، واستمتعت بهذا الفيلم، وهناك فيلم تسجيلي عظيم يسمى "عاش يا كابتن"، الذي أشكر عليه المخرجة مي زايد.

من جانبها قالت الفنانة جومانا مراد، إن التنظيم المهرجان كان رائعا وتم اتخاذ التدابير الاحترازية ليكون المهرجان ناجحا كل جميع المستويات والتكريمات هذا العام كانت جميلة ومن بينها تكريم الفنانة ومنى زكي والكاتب وحيد حامد.

وواصلت الناس "أنا بحب أفلام كباريه والحفلة والفرح واعتقد انهم معلمين عند الناس لو اختارت لعمل للمشاركة في المهرجان هيبقى حاجة منهم".

وتتختم اليوم الخميس الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي والذي كرم في دورته الحالية الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفى منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بأمراض الشيخوخة.

وتأسس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم عام 1976 ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عُقِدَ في العالم العربي بعد 3 سنوات من انتهاء حرب أكتوبر المجيدة وكانت يترأسه الناقد الفني كمال الملاخ لمدة 7 سنوات ثم سعد الدين وهبه ثم الفنان حسين فهمي ثم شريف الشوباشي ثم الفنان عزت أبو عوف ثم الفنان عمر الشريف.