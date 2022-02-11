مخرجة فيلم «عاش يا كابتن» ضيفة مركز مجراية الثقافي بالمنيا

شهد المركز الثقافي «مجراية» بمدينة ملوى، جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، عرض فيلم «عاش يا كابتن» الحائز على جائزة أفضل فیلم في مسابقة الأفلام الألمانية.

وقال «حمادة زيدان»، أحد مؤسسي المركز الثقافي مجراية، إن فيلم «عاش يا كابتن»، من كتابة وإخراج وإنتاج مي زاید، وهو إنتاج مصري ألماني دنماركي مشترك.

وأضاف أن الفيلم يهدف إلى نشر الوعي الثقافي بأهمية الرياضة، وأن الإصرار الذي جسدته «البطلة زبيبة» رغم قلة الإمكانات إلا أنها رفعت اسم مصر عاليا، وهذا ما نريد ترسيخه بين شباب وفتيات الصعيد.

عرض الفيلم في أكثر من مهرجان دولي

ولفت «زيدان» إلى أن فيلم «عاش يا كابتن»، جرى عرضه في أكثر من مهرجان دولي، وشارك في مسابقة الأفلام الوثائقیة لمهرجان تورنتو السینمائي الدولي بكندا في عرضه العالمي الأول، كما جرى عرضه في مهرجان دوك نیویورك وهو أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة.

تأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال

وفى سياق متصل، قالت «مي زايد» مخرجة فيلم «عاش يا كابتن»، أن الفيلم تدور أحداثه في 4 سنوات حول رحلة «زبيبة» الفتاة المصرية بنت 14 عاماً، التي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وإفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان، الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

وأضافت مخرجة الفيلم أن الفيلم شهد وفاة «الكابتن رمضان»، وقد تأثر مشاهدو الفيلم في مختلف المهرجانات بهذا الحدث.

جوائز فيلم «عاش يا كابتن»

وعن الجوائز التي حصل عليها الفيلم، قالت مي زايد، إنه حصل على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فیلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان دوك لایبزج بألمانیا، كما حاز على جائزة أفضل إخراج من مهرجان سيول الدولي لسينما الأطفال بكوريا الجنوبية، و3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائى، وهي جائزة الهرم البرونزي، وجائزة إيزيس، وجائزة الجمهور يوسف شريف رزق الله، كما حصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في جوائز النقاد للأفلام العربية التي نظمها مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي 2021.