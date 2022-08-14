«نبيلة» في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: «خد مني 3 مليون جنيه وشقة»

بعد قصة حب تحدت من أجلها عائلتها، ووقفت في وجه الجميع من أجل أن تكللها بالزواج، لجأت «نبيلة. م» لمحكمة الأسرة لتطلب الطلاق للشقاق، بعد أن تأكدت من نظرة والدها وأشقائها له منذ البداية، ليجعلها زوجها تعاني داخل أروقة المحاكم لطلبها حقوقها بعد أن استولى عليها كما هددها بحرمانها من حقوقها الشرعية.

الزوجة تحكي تفاصيل زيجتها لـ «الوطن»

حكت الزوجة الأربعينية تفاصيل زيجتها خلال حديثها مع «الوطن»، قائلة إنها منذ 13 عامًا فسخت خطبتها من ابن عمتها لأنه كان يعنفها، وبعدها قابلت زوجها الحالي، وكان يتودد لها بشكل كبير حتى أعجبت به ليطلب خطبتها، وبدأت تقنع عائلتها أنها لا تهتم لمستواه الاجتماعي، وبعد عناد كبير، وافقت أسرتها وتمت الخطبة، وكانت تساعده كثيرًا فضلًا عن تنازلها عن معظم الرفاهيات التي رأت أنها غير مهمة لهما.

زواج 10 سنوات وطفل

وبعد عام من الخطبة، أقاما حفل زفاف عائلي، ورغم رفض عائلتها، وافقت وقبلت بأي شيء يقدمه لها، وانتقلت للعيش معه في شقة بسيطة بمنزل عائلته بعد أن وعدها بأخرى بعد الزواج، وعاشت بجواره 10 سنوات وأنجبت منه طفلًا واحدًا حسب رغبته، وساعدته ماديًا ووقفت إلى جانبه، ومنذ 3 سنوات توفي والدها، وقسم أشقائها الميراث وأعطوها نصيبها الذي بلغ 3 ملايين جنيه وشقة فاخرة، وظل زوجها أشهرًا عديدة يفكر لها كيف سيستثمر هذه الأموال.

«بعدها بفترة فضل يشككني في أخواتي وأنهم ممكن ياخدوا مني الفلوس بأي حجة، وفضل يحكيلي حكايات شبه كده حصلت كتير، وأنه عايز يحافظ ليا على الفلوس علشان ابننا لما يكبر مفيش خال يضحك عليه، وصدقته وكتبت الفلوس والشقة باسمه، على وعد أنه هيرجعهم ليا بعد ما أخواتي ينسوا موضوع الورث»، وفقًا لحديث «نبيلة».

وتابعت الزوجة: «لما طلبت منه يرجع الفلوس باسمي أو جزء منها رفض، وقالي إني مليش عنده حاجة، وبعد خلافات كتير كرهت العيشة معاه وطلبت الطلاق، والأول هددني يحرمني من حقوقي، وبعدين قالي أخد حقي من المحكمة»، لتقرر اللجوء لمحكمة الأسرة بشبرا، وتقيم ضده دعوى طلاق للضرر، حملت رقم 4102.