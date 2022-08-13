شكري وجبر يشهدان إطلاق برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة غدا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له اليوم، أنَّ سامح شكري وزير الخارجية، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى، يشهدان غدًا الأحد إطلاق أكبر برنامج لتدريب الصحفيين الأفارقة بمقر المجلس بماسبيرو، وتبدأ الدورة الأولى بتدريب 20 إعلامياً سودانياً من مختلف وسائل الإعلام وتستمر 4 أسابيع.

الإعلاميون الأفارقة

وذكر بيان الأعلى للإعلام أنَّه سيتم خلال الدورة عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة، ومنها: السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام، والإعلام الجديد ما له وعليه ما عليه وكيفية مكافحة الأخبار المغلوطة في الميديا، وصياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم، والسياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل، وأثر الثورات والحروب على حياة الشعوب، وجلسة حوارية حول مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن، والأطر الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والموارد المائية والفيضانات في أفريقيا، ودور القوى الذكية في العلاقات الدولية ودورها في تحقيق الأمن القومي، والثقافة الإعلامية والرقمية وسد الفجوة الرقمية بين الأجيال.

برنامج تدريبي

وتابع المجلس في بيانه: أنَّ المتدربين يلتقون خلال تلك الدورة مع عدد من الخبراء والأكاديميين والقيادات الإعلامية المصرية، ويشتمل برنامج الدورة على عدد من المحاضرات والزيارات التثقيفية والترفيهية لمعالم مصر القديمة والحديثة، وتجدر الإشارة إلى أن مركز التدريب والدراسات الإعلامية انتقلت تبعيته إلى المجلس الأعلى بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16/ 2 لسنة 2022.

ويشمل برنامج تدريب الإعلاميين الأفارقة 10 دورات تدريبية تبدأ بدورة خاصة بإعلاميي دولة السودان في الفترة من 14 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة 4 أسابيع، تليها دورة الصحفيين الشبان الأفارقة لمدة 3 أسابيع في الفترة من 10 سبتمبر المقبل وحتى 29 سبتمبر، تليها دورة الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية الدورة الأساسية وتستمر لمدة 4 أسابيع، تليها الدورة الإنجليزية المتخصصة فى أحد مجالات تكنولوجيا الإعلام وعلوم الاتصال في الفترة من 6 نوفمبر المقبل وحتى 17 نوفمبر، ثم الدورة التدريبية الخاصة لإعلاميي جنوب السودان وتستمر لمدة 4 أسابيع في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر المقبل.

ثم تنطلق فعاليات الدورة التدريبية الأساسية للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية وتستمر لمدة شهر في الفترة من 25/ 12 حتى 19/ 1/ 2023 تليها الدورة المتخصصة فى أحد مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومدتها أسبوعان في الفترة من 22/ 1 حتى 2/ 2/ 2023.

يلي ذلك انعقاد الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية فى الفترة من 5/ 2/ 2023 حتى 2/ 3/ 2023 لمدة شهر، تليها الدورة العربية المتخصّصة التي تستمر لمدة أسبوعين في الفترة من 5/ 3 حتى 16/ 3/ 2023.

ومع انتهاء الموسم التدريبي لدورات الإعلاميين الأفارقة تنطلق فعاليات الدورة التدريبية للصحفيين الشبان الأفارقة وتستمر لمدة 3 أسابيع من 6/ 5 حتى 25/ 5/ 2023.