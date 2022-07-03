الأعلى للإعلام: تركيا تمارس سيادتها الإعلامية والإلكترونية على أراضيها

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن إغلاق دولة تركيا كل طرق الوصول لشبكة «دويتشه فيله» الألمانية و«صوت أمريكا» يعكس تطبيق الدولة التركية القانون على أراضيها، «إن جاز التعبير تمارس سيادتها الإعلامية والإلكترونية على أراضيها».

فوزي: يجب الالتزام بقوانين العمل الإعلامي في أي دولة

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه لا يجوز أن تعمل مواقع صحفية أو وسائل إعلامية في دولة ما إلا بعد الالتزام بقوانين تلك الدولة، ومن ضمن تلك القوانين ضرورة الحصول على تراخيص من أجل العمل

فوزي: دويتشه فيله وصوت أمريكا لم يحصلا على التراخيص

واستطرد: «السلطات التركية طلبت من دويتشه فيله وصوت أمريكا أن يوفقوا أوضاعهم للحصول على التراخيص اللازمة، وواضح إن التراخيص دي لم يتم الحصول عليها وترتب الجزاء القانوني بحجب تلك المواقع في تركيا».

وأوضح أن السلطات الألمانية قامت هي الأخرى بحجب موقع «روسيا اليوم» وإغلاق الموقع قبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية بالربع الأول من العام الجاري، «تم منع ممارسة روسيا اليوم لنشاطها داخل الأراضي الألمانية علشان مش واخدين ترخيص، وبالتالي مقدروش يمارسوا عملهم».

وتابع: «هذا الموقف هو موقف أي دولة من وسائل الإعلام أو المواقع الإخبارية التي لم تلتزم بالتراخيص، وهو أمر يأتي احتراما للقوانين السارية، والموقف ده بيتكرر في أكثر من دولة وبيتم التعامل معه باحترام كبير، وحرية الإعلام لا تعني الهروب من القواعد والضوابط».