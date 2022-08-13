وزير الأوقاف بعد التعديل الوزاري الجديد: أشكر الرئيس على تجديد الثقة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التعديل الوزاري الجديد وذلك عقب إعلان مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة اليوم أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث جاء التعديل الوزاري الجديد في عدد الوزارات أما باقي الوزرات لم يحدث بها تغيير.

رسالة من وزير الأوقاف بعد التعديل الوزاري الجديد

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة فيه، عقب إعلان التعديل الوزاري الجديد قائلا: «من منطلق واجب الشكر لمن أجرى الله الخير على يديه يسرني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لقائد المسيرة الوطنية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على هذه الثقة الغالية».

وأضاف وزير الأوقاف: «أعاهد الله وأعاهد سيادته على بذل أقصى الوسع والجهد وفاء بحق هذه الثقة العظيمة سائلا الله أن يوفقني وزملائي لخدمة هذا الوطن في ظل قيادته الحكيمة».

التعديل الوزاري الجديد

ويتم إجراء التعديل الوزاري الجديد في ضوء ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي في شأن دعوة مجلس النواب اليوم، للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تمّ التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويأتى التعديل الوزاري الجديد في ضوء المواد التي تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبموجبها يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

إجراءات التعديل الوزارى الجديد

ويحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري جديد بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، تم تجديد الثقة في عدد من الوزارء على رأسهم وزير الأوقاف.

وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.