وزير الأوقاف مهنئا مفتي الجمهورية بتجديد الثقة فيه: «مبارك للعالم الإسلامي»

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، لتهنئته بتجديد ثقة رئيس الجمهورية والتجديد له لمدة عام مفتيًا للجمهورية.

استمرار التعاون بين دار الإفتاء ووزارة الأوقاف

وتوجَّه فضيلة المفتي إلى وزير الأوقاف بالشكر على زيارته وتهنئته الكريمة، مؤكدًا استمرار التعاون والتكامل بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي ومواجهة جماعات التطرف والإرهاب.

من جانبه، هنأ وزير الأوقاف فضيلة المفتي قائلًا: «مبارك لنا ولمصر وللعالم الإسلامي أجمع»، مشيدًا بمجهودات فضيلة المفتي ودار الإفتاء في ضبط الخطاب الديني والإفتائي في مصر والعالم، وحفظ استقرار المجتمعات وبناء الوعي على مدار السنوات الماضية، متمنيًا لفضيلته ولدار الإفتاء المصرية تحت قيادته مزيدًا من السداد والتوفيق، مقدِّمًا خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه الكبير ورعايته للمؤسسات الدينية الوسطية وخطابها الوسطي المستنير.

وزير الأوقاف يشيد بالتعاون مع الإفتاء

كما أشاد وزير الأوقاف بالتعاون المثمر بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف في كل المجالات، ومن أهمها تنفيذ أكثر من مائة مجلس إفتائي في المساجد الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك عقد الكثير من البرامج التدريبية المشتركة، والتعاون في وضع استراتيجية خاصَّة بزيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة ومعالجة مشكلاتها وتعزيز تماسكها واستقرارها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف إلى فضيلة المفتي نسخة من كتابي «المنتخب في التفسير» و«الكمال والجمال في القرآن الكريم» من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.