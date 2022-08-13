صفقة دبلوماسية لمبادلة لاعبة أمريكية بتاجر سلاح روسي

قال دبلوماسي روسي، اليوم، إن الولايات المتحدة وروسيا تناقشان صفقة تبادل أسرى تشمل مقايضة مهرب أسلحة روسي بنجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر، وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها روسيا إن المحادثات تتعلق بتبادل فيكتور بوت، المعروف باسم «تاجر الموت»، لمبادلته باللاعبة الأوليمبية جرينر، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

التبادل يتم من خلال الدبلوماسية الصامتة ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» عن ألكسندر داتشييف، رئيس قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية ، قوله إن «المناقشات تدور حول موضوع حساس للغاية وهو التبادل، الذي يجري عبر القنوات التي اختارها رؤساؤنا»، وتابع: «الدبلوماسية الصامتة مستمرة ويجب أن تؤتي ثمارها إذا كانت واشنطن بالطبع حريصة على عدم الوقوع في فخ الدعاية».

«جرينر» كانت تحمل زيت الحشيش

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن لاعبة كرة السلة الأمريكية جرينر، 31 سنة، التي كانت في روسيا لتلعب مع فريق يكاترينبورج كمحترفة خلال موسم الركود في إعارة من فريقها فينكس ميركوري، حيث ألقي القبض عليها في مطار شيريميتيفو في موسكو في فبراير لحيازتها خراطيش التدخين «فيب» مع كمية صغيرة من زيت الحشيش، وحُكم عليها بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات في أوائل أغسطس.

«بوت».. الملق بـ«بيل جيتس تجار السلاح»

وتابع تقرير الصحيفة إنه تم تسليم «بوت«، الملقب أيضًا باسم «بيل جيتس تجار السلاح»، إلى الولايات المتحدة من تايلاند في عام 2010، بعد عملية قامت بها وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية قبل ذلك بعامين، وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين ومسؤولين أمريكيين، وتسليم صواريخ مضادة للطائرات ومساعدة منظمة إرهابية، حاولت روسيا مرارًا التفاوض على إطلاق سراحه من خلال تبادل الأسرى.