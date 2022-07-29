الخارجية الروسية: سنتصل بواشنطن قريبا ومستعدون لمناقشة تبادل السجناء

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه من المقرر أن يتم الاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قريبا، مشيرا إلى أنه لا توجد أجندة لمواضيع النقاش في الاتصال المرتقب، وأنه من المهم الاستماع إلى مقترحات بلينكن بشأن تصدير الحبوب الروسية، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وزير خارجية روسيا: مستعد لمباحثات مع بلينكن بشأن تبادل محتمل للسجناء

وأعلن وزير الخارجية الروسي أنه سيبحث العرض الأميركي الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي لتبادل سجناء أمريكيين بآخرين روس، قائلا: مستعد لمباحثات هاتفية مع بلينكن لمناقشة تبادل محتمل للسجناء، وذلك حسبما نقلت العربية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق، أمس، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سينظر في طلب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مهاتفته، عندما سيسمح وقته بذلك، قائلة: الآن لديه جدول مكثف من الاتصالات الدولية واجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، واجتماعات ثنائية.

بلينكن: قدمنا عرضا مهما لروسيا يتعلق بمعتقلين أمريكيين اثنين

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة وجهت إلى روسيا طلبا رسميا لإجراء اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه بصدد إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن هذه المحادثات لن تكون للتفاوض حول أوكرانيا، وإنما ستنحصر في أولويات من بينها الإفراج عن موقوفين أمريكيين، مشيرا إلى أن واشنطن قدمت عرضا مهما لروسيا يتعلق بمعتقلين أمريكيين اثنين، حسب قوله.