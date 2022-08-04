محكمة روسية تدين لاعبة كرة سلة أمريكية بتهمة حيازة مخدرات

أدانت محكمة روسية لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر بتهمة تهريب مخدرات، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت السلطات الروسية، ألقت القبض على لاعبة كرة السلة الأمريكية، في فبراير الماضي، بعد اكتشاف الجمارك الروسية وجود سجائر إلكترونية في حقيبتها، ومعها زيت الحشيش.

اللاعبة تعترف بحيازتها مواد مخدرة

واعترفت اللاعبة الأمريكية بحيازتها زيت الحشيش، بدافع أنها كانت على استعجال في توضيب حقائبها، وقالت اللاعبة أمام المحكمة: كنت على استعجال لدى توضيب حقيبة سفري، وانتهى الأمر بوجود السجائر الإلكتروينة وزيت الحشيش، لافتة إلى أنها لم يكن في نيتها مخالفة القانون الروسي.

وسبق أن تقدمت اللاعبة الأمريكية بكتابة خطاب إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل في قضيتها، ورد عليها الأخير بأنه يتابع الأمر مع نائبته كاملا هاريس، مؤكدًا أنه سيعمل على إطلاق سراحها في أقرب وقت.

توتر بين البلدين

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترًا كبيرا وحربا كلامية بين الجانبين الروسي والأمريكي، زادت حدتها الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات الاقتصادية الطاحنة ضد الدب الروسي، كما قامت بتزويد أوكرانيا بمساعدات ومعدات عسكرية كان أبرزها راجمة الصواريخ الأمريكية هيمارس، التي قلبت موازين الحرب الروسية.