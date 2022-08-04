«بايدن»: محاكمة لاعبة كرة السلة الأمريكية في موسكو غير مقبولة

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على محاكمة لاعبة كرة السلة بريتني غرينر في روسيا وإدانتها بتهمة حيازة مخدرات، واصفًا المحاكمة بأنها «غير مقبولة»، وفقا لما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل.

توقيف اللاعبة في المطار

وكانت لاعبة كرة السلة الأمريكية تم توقيفها في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بعدما ضبطتها الجمارك الروسية وهي تحمل سجائر إلكترونية، ومعها زيت الحشيش.

الاعتراف بحيازة مواد مخدرة

وأحالت السلطات الروسية اللاعبة إلى المحاكمة، واعترفت بأنها لم تقصد انتهاك القانون الروسي، مشيرة إلى أنها كانت في عجلة من أمرها عندما كانت تجهز حقائبها ونسيت السجائر الإلكترونية وزيت الحشيش.

وطلب الادعاء الروسي، اليوم، بسجن «غراينر» تسع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات، قائلا: «أطالب المحكمة إدانة غراينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستّة أشهر، إلى جانب دفع غرامة قدرها مليون روبل روسي أي ما يعادل 16590 دولارا أمريكيا».

وكتبت اللاعبة الأمريكية خطابًا بخط يديها، وأرسلته إلى البيت الأبيض؛ لمناقشة الرئيس الأمريكي بالتدخل، والذي رد عليها بأنه وهو نائبته كاميلا هاريس لن يتركاها وسيتدخلان لحل أزمتها.