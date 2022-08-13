تحليل المخدرات للمتهم بقتل شقيقته في بورسعيد.. «إيجابي»

أظهر تحليل مخدرات أمرت به النيابة العامة بمحكمة بورسعيد، للشاب المتهم بقتل شقيقته على سلم إحدى العمارات في مساكن «الأمل الجديد»، بحي الضواحى في بورسعيد، أنه «إيجابي»، ما يثبت تعاطيه المواد المخدرة.

النيابة تأمر بدفن جثة سيدة قتلها شقيقها

وتبين من التحقيقات أن المتهم أقدم على قتل شقيقته بعد أن طلب منها أن تعطيه راتبها الشهري، الذي تنفق منه على نفسها وابنتها المريضة، وعندما رفضت الاستجابة لطلبه، بادرها بطعنة في البطن، وأثناء محاولة المجني عليها الهرب من الشقة، لحق بها المتهم على سلم العمارة، وسدد لها عدة طعنات في الرقبة وأنحاء الجسم.

وأوضح مصدر مسؤول بمحكمة بورسعيد الابتدائية أن النيابة العامة أمرت اليوم السبت، بدفن جثة المجني عليها «إيمان جلال أبو السعود»، 30 سنة، بعد أن قام الطبيب الشرعي بمناظرتها، والانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت النيابة سرعة تحريات أجهزة البحث عن ظروف وملابسات الواقعة.

القتيلة حسنة السمعة تنفق على ابنتها المريضة

كما أمرت النيابة بحبس المتهم «جمال جلال أبوالسعود»، 35 سنة، شقيق المجني عليها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأوضح المصدر أن تحقيقات النيابة وأقوال شهود الواقعة من الجيران والأقارب، أظهرت أن القتيلة كانت حسنة السمعة، وتعمل بأحد مصانع الملابس الجاهزة في المنطقة الحرة للاستثمار، وتعمل ليلاً فى بيع ألعاب الأطفال، للإنفاق على طفلتها «ريماس»، 10 سنوات، مريضة عاجزة عن السير على قدميها لإصابات سابقة بها،

وتبين أن المجني عليها أودعت طفلتها، ليلة مقتلها، في شقة أمها، بناءً على طلب الجدة، وفوجئت بشقيقها يطرق باب الشقة التي استأجرتها بحي الضواحي، ويطلب منها المال، بعد أن علم أنها حصلت على راتبها الشهري، إلا أنها رفضت نظراً لحاجتها للمال لعلاج ابنتها، فقام بالتعدي عليها بعدة طعنات، داخل شقتها وعلى سلم العمارة، وعندما حاول الهروب من محل الواقعة، تمكن عدد من سكان العمارة من الإمساك به، وسلموه للشرطة.

كما أظهرت التحقيقات، وفقاً لروايات الشهود، أن المتهم سبق له التعدي على شقيقته بالضرب، في أحد الشوارع بمنطقة الأمل الجديد، قبل أيام من الواقعة، حيث استولى على مبلغ مالي منها، للإنفاق على شراء المخدرات التي يتعاطاها.

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة بالواقعة، حيث أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي، التابع للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وإخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.