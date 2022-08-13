جهات التحقيق تستدعي 3 شهود عيان على حادث «مقتل سيدة بورسعيد»

قررت جهات التحقيق، استدعاء 3 من شهود العيان على حادث مقتل سيدة بورسعيد «إيمان أبو السعود» على يد شقيقها طعنًا بالسكين؛ انتقامًا منها لعدم إعطائه نقودًا لشراء المخدرات، وتبين من التحقيقات أن المتهم توجه إلى شقة شقيقته الجديدة وقتلها على سلالم العقار وقت محاولتها الهروب منه.

شهود العيان: المتهم بقتل شقيقته كان في حالة هياج

وبحسب رواية شهود العيان، تبين أنهم فشلوا في السيطرة على المتهم بقتل شقيقته في بورسعيد، الذي كان في حالة هياج، وكانت لديه الرغبة في إلحاق الأذى وقتل أي شخص يقترب منه، كانت صرخاته وتهديده للجيران تدل على ذلك، إذ كان يردد: «اللي هيقرب مني هقتله زيها».

وأضاف شهود العيان في حديثهم لـ«الوطن»، أن سرعة وصول الشرطة إلى مكان الحادث كان عاملًا ايجابيًا وساهم في نجاة باقي أفراد أسرة المجني عليها من موت محقق؛ لأن المتهم كان يظهر في حالة هياج وبدأ في ملاحقة باقي أفراد الأسرة التي اختبأت حتى وصلت القوة الأمنية، وألقت القبض على المتهم بقتل شقيقته في بورسعيد، وتم التحفظ على السلاح الناري الخاص به.

المتهم حاول الاعتداء على شاب اقترب منه

وتابع شهود العيان، أنهم فوجئوا بصرخات المجني عليها «إيمان» وقت أن كان شقيقها يسدد لها الطعنات على سلالم العقار، وعندما اقتربوا منها فوجئوا بشقيقها يحاول الاعتداء على شاب حاول منعه من مواصلة الاعتداء على الضحية، عندها أسرعوا بالاستغاثة بشرطة النجدة، وبعدها بوقت قصير حضرت الشرطة وتمكنت من القبض على المتهم.

وتحفظت النيابة العامة على السكين المستخدم في الجريمة وأرسل إلى الأدلة الجنائية؛ لفحصه وإعداد تقرير بحالته الفنية وموافاة النيابة به فور الانتهاء منه.