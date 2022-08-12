القبض على المتهم بقتل شقيقته بعد محاولته الهرب في بورسعيد

ألقى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، القبض على المتهم بقتل شقيقته بعد أن بادرها بطعنات متفرقة في الجسم وذبحها في ظروف غامضة على سلم عمارة تقطن بها في مساكن الأمل الجديد بحي الضواحي في بورسعيد.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية أمن بورسعيد، أنه تم القبض على «جمال ج أ»، 35 سنة، أثناء محاولته الهروب بعد أن سدد لشقيقته طعنات نافذة بالجسم وذبح بالرقبة على سلم عمارة في مساكن الأمل الجديد بحي الضواحي ببورسعيد.

أهالي «الأمل الجديد» يمسكون بالمتهم

كان أهالي سكان منطقة الأمل الجديد بحي الضواحي قد سمعوا دوي صرخات من إحدى العمارات بالمنطقة، واتجهوا ناحية الصوت وتفاجئوا بشاب بيده سكين يحاول الهروب من سلم العمارة فأمسكوا به واستدعوا شرطة النجدة التي وصلت فور البلاغ مع سيارة الإسعاف، ووجدوا سيدة في العقد الثالث من عمرها ملقاة على السلم والدماء تحيط بها.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من قسم شرطة الضواحي، يفيد بمصرع «إيمان ج أ»، 30 سنة، مطلقة تقطن بمساكن الأمل الجديد بحي الضواحي على يد شقيقها الذي يقطن بمساكن فاطمة الزهراء بنطاق الحي.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

وانتقل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وقسم شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم، والرائد أحمد مسعد رئيس مباحث الضواحي، كما انتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وتم معاينة الجريمة وتصويرها، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة السيدة تحت تصرفها، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابعة للتأمين الصحي الشامل، لحين حضور الطبيب الشرعي.