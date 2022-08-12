إصابة شخص بطلق ناري بعد اعتداء آخرين عليه غرب بورسعيد

أصيب شاب بطلق ناري، إثر اعتداء آخرين عليه داخل باب 40 جمركي بميناء غرب بورسعيد بسبب خلاف مادي نشب بينهم.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب إلى مستشفى السلام بورسعيد التابع للتأمين الصحي الشامل، وهو «عماد محمد عبد المهيمن»، 37 عامًا، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر جراء اعتداء آخرين عليه.

تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وتأمين محور قناة السويس البحث عن المعتدين، حيث وجه مدير الأمن على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسبابه، وسرعة ضبط الجناة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكر مصدر بمديرية أمن بورسعيد لـ«الوطن» أن المصاب نشب بينه وبين آخرين، بعضهم مستخلصين جمركيين، خلاف على بضائع مستوردة وأطلق أحدهم النار عليه.

كمائن ثابتة ومتحركة للبحث عن المعتدين

من جانب آخر، نشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد كمائن ثابتة ومتحركة، لفرض السيطرة الأمنية، وسرعة ضبط الجناة، وتقديمهم لجهات التحقيق.

كانت محافظة بورسعيد شهدت اليوم جريمة أخرى، وهي ذبح شاب لشقيقته بعد أن رفضت إعطاءه المال من مرتبها ليشرب به المخدرات حيث هاجمها وهي تعد الطعام لتذهب به إلى طفلتها الوحيدة المريضة وتركتها ليلة أمس عند جدتها بناء على طلبها وفوجئ الأهالي بصراخ «إيمان أبو السعود» 30 سنة تنزل من سلم العمارة بطعنات في جسدها من شقيقها ثم ذبحها على سلم العمارة أمامهم.