«عبد الرحمن» في دعوى نشوز: «مدمنة سوشيال ميديا ومتعرفش حاجة عن العيال»

أمام قاضي محكمة الأسرة وقف شاب في منتصف العقد الثالث من عمره، ليشتكي زوجته بعد 9 سنوات من زواجهما التقليدي الذي نتج عنه 3 أطفال، مبررًا سبب دعواه قائلًا: «التليفون نساها ولادها والبيت، وبقيت زي المدمنين»، وأنه تحدث معها حتي فاض بها الكيل، ولم تسمع لعائلتها، متخذًة قرار الانفصال من قرارة نفسها لتتخلص منه ومن المسؤولية تجاه والمنزل، فأقام ضدها دعوى نشوز.

زواج تقليدي

زيجة تقليدية بناءً على رغبة والده بعد فشله في أكثر من علاقة، ليقرر والده زواجه من فتاة تعجبه وتكون عائلتها معروفة بالنسبة له، وبعد اللقاء الأول عرف أنها غير مسؤولة ولم تهتم للأعمال المنزلية، وتقلل من أي شخص، وسليطة اللسان، وصارحته أن الزيجة ستتم رغمًا عنها بموافقة الدها، ووعدوا بعضهما البعض أنه سيحاول التأقلم، حتى تنجح الزيجة، وتمت الخطبة واتفقا على مسلتزمات الزواج والشقة، وبعد الانتهاء أقاما حفل الزفاف، وفقًا لحديث عبد الرحمن.

والدتها ربت الأطفال

وبعد الزواج وانتهاء شهر العسل، عاد للعمل والحياة الطبيعية، لكنها ملت كثيرًا من أسلوب حياته وبدأت تقضي معظم الوقت بين أصدقائها وعائلتها، وكانت هذه الطريقة سبب معظم خلافاتهم، وبعد حملها الأول بدأت عائلتها تجبرها على الجلوس في المنزل حتي تبني أسرة مستقرة، وتحافظ على صحتها، وبالطبع لم يخلو المنزل من الشجار طوال اليوم بسبب عنادها وأسلوبها الصعب، وكان يصالحها بعد أن تقنعه والدته أن أفعالها هذه من وراء الحمل، وبعد إنجابها للطفل تولت والدتها رعايته لأنها لم تفهم شيئا، وكذلك الطفلان الآخران، ولم تعتني بالمنزل.

بقيت مدمنة سوشيال ميديا

حكى عبد الرحمن لقاضي محكمة الأسرة الماسأة الذي يعيش بها منذ 9 سنوات، ما جعلته يكره المنزل، قائلًا: «طول الليل والنهار ماسكة المويبل قاعده على السوشيال ميديا وبقت مدمنة، وناسية إن عندها بيت وعيال، ولما تكلم معاها تسيب البيت والعيال وتقول لأهلها إني بضغط عليها، وفي الآخر طلبت الطلاق علشان تهرب من المسؤولية».

دعوى نشوز

وأنهي الزوج حديثه أمام قاضي محكمة الأسرة بالجيزة، أنه فاض به الكيل من إهمالها له والمنزل فضًلا عن أطفالهم، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت لرقم 8945.