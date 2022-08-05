«عبدالله» في دعوى نشوز: «ادعت أنها عذراء وكانت متجوزة قبلي وعندها ولدين»

«اكتشفت أنها كانت متجوزة قبلي وعندها ولدين»، كلمات رددها شاب أمام القاضي، بعد لجوئه لمحكمة الأسرة، ليقيم دعوى نشوز ضد زوجته، إثر اكتشافه كذبها أثناء فترة الخطوبة، ليتأكد بعد ارتباطه بها أنها كانت متزوجة ولديها طفلين، وعندما طلب منها الانفصال في هدوء رفضت وطالبت بحقوقها.

بدأ «عبدالله.م»، 29 عامًا، حديثه أمام قاضي محكمة الأسرة، مؤكدًا أنه التقى زوجته في إحدى المناسبات فأعجب بها، وجعل أصدقائه يدبرون لقاء بينهما، وفي البداية رفضت إعجابه بها وصارحته بأنها لا تفكر في الارتباط، وبعد فترة ظهرت في حياته وبادلته الإعجاب بطريقة مبالغة، فوقع في الفخ وبادلها الحب.

الزوج تكفل بالزيجة كاملة

بعد فترة التعارف، طلب منها الارتباط بشكل رسمي ووافقت بشرط قصر فترة الخطوبة حسب عادات وتقاليد عائلتها، ووافق، وبعد التقدم لعائلتها طلبوا منه مهر وشقة فاخرة وشبكة ألماس، رغم علمهم بمستواه الاجتماعي المتواضع، وطوال فترة الخطوبة كان يهاديها بهدايا فخمة وغالية، حسب رغبتها وذوقها، وتكفل بمصروفات الزيجة ورفضت إقامة حفل زفاف واكتفت بشهر العسل، وفقًا لحديث الزوج.

الزوجة أخفت زواجها عليه

واستكمل الزوج حديثة أمام قاضي محكمة الأسرة: «بعد الفرح كانت بتسحب مني فلوس كتير فوق مصاريفها، وكانت بتغيب عن البيت كتير، وبعدها بقيت ترفض نخرج مع بعض أو نظهر في أي مناسبة سوا، ومن فترة طلبت مني مبلغ كبير بحجة مساعدة صديقتها، وبعدها الصدفة كشفتلي الكارثة اللي مكنتش اتخيلها».

وقال الزوج المكلوم: «اكتشفت أنها أخدت الفلوس علشان جوزها القديم كان يساومها على عدم فضح أمرها وإلقاء طفليها في الشارع، دي كمان هددتني لو طلقتها، وطلبت نتطلق وأتنازلها عن كل حاجة وطلبت مني 3 ملايين جنيه».

دعوى نشوز لإسقاط حقوقها

واختتم «عبد الله»، حديثة للقاضي بأنه بعد تأكده من خداعها له وتزويرها أوراق رسمية تثبت بأنها لم تتزوج من قبل، قرر اللجوء لمحكمة الأسرة بالقاهرة بعد مرور 5 أشهر فقط من زواجه، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 8116، ليسقط عنها حقوقها كاملًة.