«عادل» في دعوى نشوز: «عشت في جحيم 10 سنوات وخايف على الولد منها»

«عنيفة ولسانها طويل، ووصلت أنها تتطاول عليا قدام الناس».. بصوت منكسر عبر «عادل. ت» عن سبب دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، بعد أن تحمل العيش بجوارها لمدة 10 سنوات، واصفًا حياته معها بالجحيم بسبب لسانها السليط وعنفها الدائم تجاهه، ولم ينجح في إصلاح حالها، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة لينهي الزيجة بعد تهديداتها له بدعوى طلاق.

الزوجة كانت تتصنع الهدوء

فتاة خجولة ومهذبة تجلس بجوار والدتها في حفل زفاف جارته، ولا تنخرط مع باقي الفتيات، وعندما تحدثت والدتها معها عرف «عادل» أنها غير مرتبطة وأنها انتهت من تعليمها، فأعجب بها وقرر خطبتها، وبعد اللقاء الأول استلطفها ولم يكن يعلم أنها تتصنع، وبعد أن اتفقا على تجهيزات الزواج، تمما الخطبة، وبدآ في التعرف على بعضهما، وبحكم العادات والتقاليد لم يكن بينهما زيارات أو مكالمات كثيرة، وتمت الزيجة بعد عام وعدة أشهر من الخطبة، وفقًا لحديث الزوج لـ«الوطن».

طباعها ظهرت بعد الزواج

لم تنتظر الزوجة كثيرًا حتي تظهر طباعها الحقيقية، حتى أنها أرقت حياته منذ الأسبوع الأول في الزواج بسبب صوتها العالي وعصبتيها غير المبررة على أي شيء، فضلًا عن إرادتها في التحكم في كل شيء، ومع الوقت بدأت المشكلات تزداد بينهما ما جعل حياتهما لا تطاق، وما جعله يتراجع في قرار الانفصال هو خبر حملها في طفلهما، وبعد ولادته كان يخاف أن يتركه بمفرده معها بسبب عنفها وأسلوبها الصعب، حسب حديث «عادل».

«10 سنوات مستحمل علشان خاطر الولد يتربي بينا، بس الوضع بقى صعب وبقيت تتطاول عليا قدام الولد، وعصبتيها ولسانها السليط بقوا يخوفوا ابننا، ولما بقيت اتخانق معاها بقيت تسيب البيت وتاخد الولد معاها، ولما ترجع الولد يشتكي ليا من أسلوبها معاه، ولما اتخانقت معاها سابت البيت وهددتني أنها هترفع عليا دعوى طلاق».

الزوج طالب بنشوزها وحضانة الطفل

وأنهى «عادل» حديثه، قائلًا إنه لم يعد يتحمل أسلوبها الذي تعامله به أمام الغريب قبل القريب، فلجأ لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 732، وطالب بحضانة طفله لأنه لا يأمن عليه برفقتها.