ملفات تنتظر وزير التنمية المحلية الجديد.. «التصالح ومنع التعديات أهمها»

ينتظر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الجديد، العديد من الملفات داخل وزارة التنمية المحلية، حيث يتم استكمال العديد من الملفات المفتوحة، ومنها متابعة مشروعات حياة كريمة وتذليل العقبات بكل المحافظات التي تشهد إقامة المشروعات، علاوة على متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، وتطبيق اشتراطات البناء الجديدة في المدن والأحياء والعمل على انهاء مخالفات البناء نهائيا.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن من أهم الملفات التي تنتظر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد استكمال منظومة النظافة الجديدة والحد من الإشغالات والعمل على الارتقاء بخدمات المحليات من أجل الحصول على رضا المواطن، فضلا عن خطة تدريب العاملين بالمحليات داخل مركز سقارة، بالإضافة إلى تقييم أداء قيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن.

منع التعديات على أملاك الدولة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» ـن من الملفات التي يتابعها وزير التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة نتائج الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحد من المخالفات واسترداد حق الدولة، ومنع أي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية، والحفاظ على الأرض المستردة بالتنسيق مع جهات الولاية مع مواصلة تطوير المراكز التكنولوجية من أجل خدمة أفضل للمواطنين، وأيضا مشروع التنمية المحلية بمحافظات الصعيد يتم استكماله بعد انطلاقه في قنا وسوهاج خلال الأعوام الماضية، حيث من المقرر انطلاق المشروع في أسيوط والمنيا خلال الفترة المقبلة لإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية والخدمية لصالح المواطنين.

ترشيد استهلاك الطاقة

و تابع: «من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام وزارة التنمية المحلية تكليفات الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء داخل دواوين المحافظات والأحياء والمدن والمديريات الخدمية وتخفيض إنارة الشوارع بما لا يضر بالمواطنين، وعدم تشغيل الإنارة والأجهزة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومن باب تخفيف العبء عن المواطنين تسعى وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والغرف التجارية إلى إقامة معارض للسلع الغذائية تضمن توفير السلع للمواطنين بالأحياء والقرى بأسعار مناسبة لمواجهة أي زيادة في الأسعار».

وأشار إلى أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد يمتلك خبرة كبيرة في عمل المحليات وتدرج في المناصب من رئيس مدينة إلى محافظ إلى وزير، وبالتالي على علم بكل الملفات وسيعمل على تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة.