مختار جمعة يوجه بوضع خطة نموذجية لتطوير أنشطة وزارة الأوقاف

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا مع قيادات وزارة الأوقاف عقب تجديد الثقة به؛ لمناقشة خطة نشر الدعوة وتدريب الأئمة والواعظات والدورات الدولية والبر وخدمة المجتمع.

وزير الأوقاف يشكر الرئيس

وفي بداية اللقاء، أكد وزير الأوقاف، أنه من منطلق واجب الشكر لمن أجرى الله الخير على يديه، يتوجه بخالص الشكر والتقدير لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذه الثقة الغالية، معاهدًا الله والرئيس على بذل أقصى الوسع والجهد وفاء بحق هذه الثقة العظيمة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة هذا الوطن.

خطة نشر الدعوة غير مسبوقة في مختلف المجالات

كما أكد أن خطة نشر الدعوة ستكون غير مسبوقة في مختلف المجالات، حيث كلف فريق العمل بوضع خطة نموذجية متقدمة لتطوير جميع الأنشطة بالوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، أنه يتوجه وقيادات وزارة الأوقاف وجموع الأئمة بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على تجديد الثقة في وزير الأوقاف، متمنين له وللحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي كل التوفيق، مجددين العهد أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.